مستشفى "دله النخيل" يعلن افتتاح "مركز علاج ألم المفاصل بدون جراحة" كأول مركز عيادات خارجية متخصص في أشعة العظام التداخلية بالقطاع الخاص

وتَطَرق مؤسس مركز علاج ألم المفاصل بدون جراحة د.محمد بن عبدالعزيز الفقيه في حديثه عن أشعة العظام التداخلية، إلى مزاياها؛ منها قلة الألم عند الإجراء؛ حيث لا يتم اللجوء إلى الغرز أو الدبابيس أو ضمادات كبيرة، مع استخدام التخدير الموضعي بطريقة معتدلة، كذلك من المزايا سرعة الشفاء، والإجراء في أسرع وقت؛ فضلًا عن قلة المخاطر وذلك مقارنة بالجراحة التقليدية.. كما أن إجراء العمليات بالعيادات الخارجية، يتيح للمريض العودة إلى منزله في نفس اليوم الذي يتلقى فيه العلاج؛ الأمر الذي يجعله يشعر براحة نفسية، تساعده على العودة لممارسة حياته بصورة طبيعية.