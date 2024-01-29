أول سباق للحمام الزاجل بسكاكا الخميس المقبل.. منافسة تضمّ 10 آلاف طائر

وتقام يوم الأربعاء بمدينة سكاكا إجراءات استقبال الحمام المتسابق الذي يتوقع أن يبلغ عدده 10 آلاف حمامة زاجل، الذي تمّ تزويده بحلقات إلكترونية تحمل معلومات الحمامة، ومالك الحمامة، وإحداثيات الانطلاق والوصول، وحلق معدنية مميزة برقم وتاريخ ميلاد لكل حمامة، وتجهيزها للمشاركة في منافسات السباق المقرر انطلاقه الساعة 6:30 صباح الخميس.