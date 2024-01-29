أول سباق للحمام الزاجل بسكاكا الخميس المقبل.. منافسة تضمّ 10 آلاف طائر

تستضيف منطقة الجوف، الخميس المقبل، سباق سكاكا الأول للحمام الزاجل المشترك مع مملكة البحرين، وينظمه فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، بالتعاون مع اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، وذلك في مركز خوعاء التابع لسكاكا.
وتبلغ متوسط مسافة السباق 1000 كم، ويصنف من سباقات المسافة الطويلة، ويطلق عليه محبو هذه الرياضة (ماراثون الصحراء).
وتقام يوم الأربعاء بمدينة سكاكا إجراءات استقبال الحمام المتسابق الذي يتوقع أن يبلغ عدده 10 آلاف حمامة زاجل، الذي تمّ تزويده بحلقات إلكترونية تحمل معلومات الحمامة، ومالك الحمامة، وإحداثيات الانطلاق والوصول، وحلق معدنية مميزة برقم وتاريخ ميلاد لكل حمامة، وتجهيزها للمشاركة في منافسات السباق المقرر انطلاقه الساعة 6:30 صباح الخميس.