سمو ولي العهد يصدر قراراً بتعيين البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويشغل "البنيان" منصب وزير التعليم حالياً وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها: نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.