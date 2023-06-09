وزير الشؤون الدينية الباكستاني: "طريق مكة" تتميّز بالجودة والدقة في خدمة الحجاج

نوَّه وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود، إلى ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام.
وأشار إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019م تتطوّر عامًا بعد عام؛ في دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات في جوانب تفويج الحجاج كافة.
وثمّن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ خدمة لحجاج بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والمشاعر المقدسة، سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مقدّمًا شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة "طريق مكة".