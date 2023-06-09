وزير الشؤون الدينية الباكستاني: "طريق مكة" تتميّز بالجودة والدقة في خدمة الحجاج

وأشار إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019م تتطوّر عامًا بعد عام؛ في دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات في جوانب تفويج الحجاج كافة.