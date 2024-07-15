"المدني" يدعو إلى عدم إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي أثناء التنزه

وأوضحت المديرية أن حرائق المتنزهات قد تحدث عند إشعال النيران للطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر، وترك قطع الزجاج المتناثرة ملقاة فيها، التي قد تتأثر بأشعة الشمس، مما قد يسبب احتراق المواد القابلة للاشتعال.