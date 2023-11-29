"دهانات الجزيرة" راعياً رسمياً في المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري

شاركت ""، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري بصفتها الراعي الرسمي، والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الرياض في نسخته الأولى تحت عنوان "تكامل لا تنافس"، حيث جمع هذا الحدث الجهات الحكومية الرئيسية ومطوري القطاعات الخاصة والمستثمرين والمحترفين في صناعة العقارات بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
وأعرب الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة، عن سعادته بمشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا المؤتمر كراعٍ رسمي كونها شركة رائدة ومتخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة بأعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، وتقديم حلول إنشائية تلبي احتياجات ورغبات كافة العملاء المهتمين بالبناء والمشاريع العمرانية، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، حيث تٌعد "دهانات الجزيرة" من أكبر الشركات المورّدة لهذا القطاع الحيوي، وشريكاً استراتيجياً ومؤثراً في المنظومة العقارية والنشاطات الاقتصادية والتجارية، لوجودها في عدة دول من ضمنها جمهورية مصر العربية.
بدأت الفعالية بافتتاح معرض عقارات النيل في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا، وذلك بحضور الأستاذ نايف الراجحي نائب رئيس غرفة الرياض، والسفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، حيث ضمّ المعرض العديد من المطورين والمستثمرين العقاريين لاستعراض أحدث المشاريع المبتكرة والعروض الاستثمارية المشوّقة.
تضمّن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية تناولت الشراكات الناجحة بين مطوري العقارات في السعودية ومصر، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية الحضارية في البلدين ضمن رؤية وخطتي المملكة ومصر 2030، وأكّد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري المهندس عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، بأن قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً بتنظيم وتأجير البيع على الخارطة، سوف توفر إطاراً تشريعياً بتمويل وتحفيز الشراء مما يعزز ثقة المستثمر ويخلق فرصاً لتطوير العقار.
وقد اختتم المؤتمر بالتنويه إلى انعقاده مرتين في السنة، واستكمال نسخته الثانية في مصر أواخر أبريل القادم في شرم الشيخ.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.