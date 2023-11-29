"دهانات الجزيرة" راعياً رسمياً في المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري

وأعرب الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة، عن سعادته بمشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا المؤتمر كراعٍ رسمي كونها شركة رائدة ومتخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة بأعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، وتقديم حلول إنشائية تلبي احتياجات ورغبات كافة العملاء المهتمين بالبناء والمشاريع العمرانية، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، حيث تٌعد "دهانات الجزيرة" من أكبر الشركات المورّدة لهذا القطاع الحيوي، وشريكاً استراتيجياً ومؤثراً في المنظومة العقارية والنشاطات الاقتصادية والتجارية، لوجودها في عدة دول من ضمنها جمهورية مصر العربية.