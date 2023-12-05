٩١ مليون ريال.. العائد التطوعي الاقتصادي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة لعام 2023

وتزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الموافق للخامس من ديسمبر كل عام ميلادي، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1985، أعلنت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عن تمكنها من توفير أكثر من 11.500 فرصة تطوعية، شارك في إثرائها ما يزيد على ٦٧ ألفًا من المتطوعين والمتطوعات، فيما بلغ عدد ساعاتها التطوعية 4.2 مليون ساعة تطوعية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في تعزيز العمل التطوعي بين جميع إطارات وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.