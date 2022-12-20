سمو محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم ١٤٤ حافظاً ومجازاً من حفظة كتاب الله تعالى

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء والرئيس الفخري لجمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم اليوم حفل الجمعية لتكريم ١٤٤ حافظاً ومجازاً من حفظة كتاب الله الكريم، وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل، وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، حيث بدأ الحفل بعرض مرئي عن (خير أهل المشرق)، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس الجمعية الخيرية الشيخ ناصر بن محمد النعيم كلمة نوه فيها بما حبى الله هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على العناية بالقرآن الكريم وتدريسه وطباعته وترجمته، وتقديم الدعم السخي له مادياً ومعنوياً، وذلك من خلال عدة مسابقات دولية وخارجية، مثمناً لسمو محافظ الأحساء دعمه ورعايته لبرامج تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.