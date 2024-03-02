"التأمينات الاجتماعية" تُطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدّمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرُّج في فرض المخالفات التأمينية، وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى، وإعطاء المُهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أي غرامات.