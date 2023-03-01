رئيس الجمهورية التونسية يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

استقبل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما -حفظهما الله- لحكومة وشعب تونس بدوام الرقي والتقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
فيما حضره من الجانب التونسي وزير الداخلية بجمهورية تونس توفيق شرف الدين وعدد من كبار المسؤولين.