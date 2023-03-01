رئيس الجمهورية التونسية يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما -حفظهما الله- لحكومة وشعب تونس بدوام الرقي والتقدم والازدهار.