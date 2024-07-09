وزير الإعلام ينعي الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

وقال الدوسري، في حسابه على منصة "إكس": رحم الله الكاتب الصحفي والمثقف الأستاذ محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".