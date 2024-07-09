وزير الإعلام ينعي الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري، رحيل الكاتب الصحفي والمثقف محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، الذي توفاه الله اليوم الثلاثاء، بعد رحلة عطاء إعلامية زاخرة.
وقال الدوسري، في حسابه على منصة "إكس": رحم الله الكاتب الصحفي والمثقف الأستاذ محمد بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتوفي اليوم الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وتميز "آل الشيخ" في أسلوبه الكتابي، بحدته في نقد تجار القضايا وانتهازيي المواقف، وتموجت ظلال مقالاته على مساحات واسعة من المواضيع الشائكة والحساسة التي تناولها بجرأة ووضوح وحدة.
وكان الفقيد من رواد النشر في الأدب؛ وخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة "قطوف"، و"حياة الناس"؛ مساهمًا في إثراء الثقافة الأدبية والفكرية في المملكة.