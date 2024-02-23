تقلباتٌ جوية تؤثر في المملكة غداً "أمطارٌ شمالاً وموجاتٌ غبارية تشمل مناطق عِدّة بما فيها الرياض"

ونتيجة للاختلاف الحراري الكبير بين الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، والأخرى الدافئة من الجنوب، يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الشرقية على أجزاءٍ واسعة من شرق المملكة ووسطها تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، وتصل إلى حد تشكُّل العواصف الغبارية في منطقة الرياض، خاصة بما فيها العاصمة والتي تؤدي إلى تدنٍ لافتٍ ورُبما شبه انعدامٍ لمدى الرؤية الأفقية، خاصة مع ساعات المساء والليل من يوم السبت.