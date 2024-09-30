أمانة جدة تستعيد 6 مواقع حكومية على واجهات أبحر البحرية بمساحة تجاوزت 184 ألف م2

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها استعادت خلال أسبوع 6 مواقع بمساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع، منها أربعة مواقع على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.
وذلك بعد تورط شخصيات اعتبارية ورجال أعمال في الاستيلاء عليها.
يأتي ذلك في إطار جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ.
وأكدت الأمانة على استمرار الجهود بالتضافر مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.