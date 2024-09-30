أمانة جدة تستعيد 6 مواقع حكومية على واجهات أبحر البحرية بمساحة تجاوزت 184 ألف م2

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها استعادت خلال أسبوع 6 مواقع بمساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع، منها أربعة مواقع على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.