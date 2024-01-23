الرياض تستضيف منتدى قادة الأعمال.. 30 يناير الجاري

وقال: "لا يقتصر هدف المنتدى على إطلاق المبادرات والشراكات المؤثرة فحسب، بل يسعى إلى تعزيز الرؤى المتخصصة من خلال ما يقدمه المتحدثون في المنتدى من القادة والخبراء؛ للحديث عن الممارسات والتجارب المحلية والدولية؛ لخلق الاستراتيجيات المستقبلية وتعزيز العمل التنموي، بما يضمن الإسهام في إحداث تأثير ملموس ودائم ويمهد الطريق للمنطقة نحو الريادة العالمية".