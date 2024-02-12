مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم وشركة أبفي

و أعربت الدكتورة حنان الريس، رئيس الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، عن تقديرها لعقد مثل هذه الإتفاقيات التي تشتمل على مبادرات لرفع مستوى الوعي العام حول أمراض الروماتيزم والكشف المبكر عنها وأهمية العلاج في الوقت المناسب من ناحية، ومن ناحية أخرى إنشاء برنامج مشترك يساعد على رفع معايير الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم. كما تهدف الإتفاقية إلى تسهيل تأييد الاجتماعات التعليمية التي بدأتها شركة أبفي مثل منتدى إكسبو السنوي لعلم المناعة، والقمة التعليمية الكبرى لأمراض الروماتيزم وغيرها.