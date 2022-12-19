"شؤون الحرمين" توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

وقّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحضور مساعد الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، والأمير سلطان بن خالد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.