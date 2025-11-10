أكثر من 80 متحدثًا في مؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض

كما سيقدّم فريق سعودي متخصص عرضًا حول جهود تطوير العلاج بالبروتونات (Proton Therapy) والتحديات المرتبطة بتطبيقه في المملكة، وهي من التقنيات المتقدمة التي ساهمت في تقليل المضاعفات الإشعاعية، لا سيما لدى الأطفال. فيما يشارك مركز الحسين للسرطان من الأردن بتجربته في العلاج الإشعاعي الموجّه بالرنين المغناطيسي (MR-Guided Radiotherapy)، في تجربة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث الدقة والتطور التقني.