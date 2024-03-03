العالمي يزيد الراجحي يتجاوز تحديات "الربع الخالي" ويصل منصة التتويج برالي أبو ظبي الصحراوي

قدّم البطل السعودي أداءً متميزًا ومتحكمًا في سيارته أثناء التنقل عبر المسارات الصحراوية الصعبة، بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك. تَميزت هذه النسخة بوجود "الكثبان المتكسرة" بشكل كبير، ويشير هذا المصطلح إلى الكثبان الهشة التي تشكّل خطرًا متمثلًا في تحركها وتصدعها فور الصعود إليها؛ حيث تَعَرض بعض المتسابقين لحوادث بسببها. كما تميزت النسخة أيضًا بوجود مساحات شاسعة من الرمال الناعمة؛ مما أدى إلى تعثر العديد من السيارات فيها. هذان العاملان الرئيسيان جعلا التحدي في هذه النسخة من أصعب التحديات. وسجل الثنائي توقيتًا إجماليًّا قدره 16 ساعة و36 دقيقة و34 ثانية أمام أقرب منافسيهم، على متن سيارة تويوتا هايلوكس بدعم كبير من "جميل لرياضة المحركات".