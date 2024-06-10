وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي آخر التطورات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.