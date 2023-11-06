الأحد القادم.. قاعات الاختبار في الشرقية تستقبل نصف مليون طالب وطالبة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال نصف مليون طالب وطالبة من التعليم العام، لدخول قاعات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد القادم.
وأوضح "تعليم الشرقية" أنه أنهى الاستعداد بتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات، وذلك طبقاً لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية التي وضعتها الإدارة.
وبيّن ضرورة تهيئة الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات من خلال استقبال إدارة التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية، والتربوية، والاجتماعية؛ وذلك عبر خدمة اسألني للاستشارات عبر برنامج webex.