الأحد القادم.. قاعات الاختبار في الشرقية تستقبل نصف مليون طالب وطالبة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال نصف مليون طالب وطالبة من التعليم العام، لدخول قاعات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد القادم.