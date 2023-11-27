ملامح الجمال المحملة بالكنوز.. عجائب "الشق" بتبوك.. ممر السياح ومقصدهم

تسجل منطقة تبوك حضورها الدائم في سجل الجيولوجيا وعجائبها، التي تستهوي بطبيعتها الفريدة زوار المنطقة من كل مكان، ومن أبرز تلك المعالم الجيولوجية، موقع "الشق" الذي يقع إلى الغرب من مدينة تبوك بما يقارب الـ60 كم، مشكلًا انحدارًا ملازمًا لأرض منبسطة، متضمنًا واديًا سحيقًا.
ويُعَد الوادي من الصدوع التي أوعزتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى الحركة المصاحبة لانفتاح البحر الأحمر، ويصل الارتفاع على جانبي الوادي إلى حوالى 450م، ويمتد لمسافة تصل لحوالى 70 كم شرق البحر الأحمر، وحدث هذا الصدع في صخور القاعدة من الدرع العربي التي يعود عمرها إلى ما قبل الكامبري، وتعلوها طبقات صخرية من الحجر الرملي من العصر الكامبري.
ويُعتبر موقع "الشق" من أجمل المَعالم الجيولوجية الطبيعية، ويحظى بالعديد من المميزات الرائعة التي تجعلها من أفضل المواقع الجاذبة سياحيًّا؛ حيث تعد من أوضح حدود التماس "الحد الفاصل" بين صخور الدرع العربي في الأسفل وصخور الغطاء الرسوبي في الأعلى.
ويشكل "الشق" مقصدًا دائمًا للسياح؛ فلا يكاد يزور منطقة تبوك سائح إلا ويكون موقع الشق ممرًّا له؛ حيث رصدت عدسة "واس" بعضًا من ملامح الجمال فيها التي تحوي كنوزًا ومعالم بانتظار مواصلة اكتشافها وتهيئتها أمام أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات.