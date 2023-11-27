ملامح الجمال المحملة بالكنوز.. عجائب "الشق" بتبوك.. ممر السياح ومقصدهم

تسجل منطقة تبوك حضورها الدائم في سجل الجيولوجيا وعجائبها، التي تستهوي بطبيعتها الفريدة زوار المنطقة من كل مكان، ومن أبرز تلك المعالم الجيولوجية، موقع "الشق" الذي يقع إلى الغرب من مدينة تبوك بما يقارب الـ60 كم، مشكلًا انحدارًا ملازمًا لأرض منبسطة، متضمنًا واديًا سحيقًا.