23.1 % معدل انتشار السمنة بين سكان المملكة فوق 15 عاماً

وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه الموصى به وهو خمس حصص يومياً فأكثر بلغت (10.2 %)، بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، وذلك بنسبة (84.8 %) فيما بلغت نسبة السكان الذين لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضراوات والفواكه (5 %) فقط.