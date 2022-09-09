"صندوق الاستثمارات" مرشَّح أول لشراء حصة بـ"ستاربكس".. توقُّعات بقيمتها

كشفت تقارير صحفية دولية عن بروز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بوصفه مرشحًا أول لشراء حصة أقلية في امتياز "ستاربكس" بالشرق الأوسط التابع لمجموعة الشايع الكويتية.
ونقلاً عن "بلومبيرغ"، يقود صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله 620 مليار دولار، تحالفًا من مستثمرين يتنافسون للحصول على حصة في الامتياز. ويمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.
وأشارت مجموعة "الشايع"، التي تعمل مع "جيه بي مورغان"، إلى أنها قدرت الامتياز بـ15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تُقيِّم الامتياز بـ11 مليار دولار، بحسب ما أفادت "بلومبيرغ".
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركات تعمل في عدد كبير من الصناعات كجزء من دور رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وأنشأ الصندوق في مايو الشركة السعودية للقهوة، وقال إنه سيستثمر أكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة لرفع إنتاج السعودية السنوي من البُن إلى 2500 طن من 300 طن حاليًا.
وستوفر أعمال "ستاربكس" لصندوق الاستثمارات العامة إمكانية الوصول الفوري إلى نحو 1700 منفذ في 14 سوقًا، تغطي بعض أكبر الاقتصادات الناشئة، من السعودية إلى تركيا.