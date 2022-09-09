"صندوق الاستثمارات" مرشَّح أول لشراء حصة بـ"ستاربكس".. توقُّعات بقيمتها

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركات تعمل في عدد كبير من الصناعات كجزء من دور رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وأنشأ الصندوق في مايو الشركة السعودية للقهوة، وقال إنه سيستثمر أكثر من 300 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة لرفع إنتاج السعودية السنوي من البُن إلى 2500 طن من 300 طن حاليًا.