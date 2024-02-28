تخفيضات رمضان والعيد.. 9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية تؤطرها "التجارة"

وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن الضوابط تشمل كذلك التزام المنشأة بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، على أن تكون نسب التخفيض محدّدة ومكتوبة بشكلٍ واضح، والالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفّضة تبيّن السعر قبل وبعد، والإفصاح للمستهلك -بوضوح- عن سياسة الاستبدال والإرجاع، والتقيُّد بضمانات المنتج وضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.