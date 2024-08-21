مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ المجاردة يتفقّد سير العملية التعليمية بابتدائية "الغافقي"

وتفقّد سير العملية التعليمية، واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي.