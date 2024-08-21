مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ المجاردة يتفقّد سير العملية التعليمية بابتدائية "الغافقي"

زار مُحافظ المجاردة ناصر بن مفرح الغابر، اليوم، مدرسة عبدالرحمن الغافقي الابتدائية، الْتقى فيها مُدير المدرسة والمعلمون والطلاب.
وتفقّد سير العملية التعليمية، واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي.
وكان في استقباله مُدير مكتب التعليم في المُحافظة أحمد الشريف، ومساعده للشؤون التعليمية أحمد البارقي.
وثمّن "الغابر" اهتمام ورعاية القيادة منوِّهًا إلى حرص أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، يحفظهم الله جميعًا، وكذلك الدعم والمساندة والتوجيهات المستمرّة من وزير التعليم ومدير عام منطقة عسير ومدير تعليم محايل عسير ومدير مكتب تعليم المجاردة لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.