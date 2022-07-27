أمير الشمالية يدشّن مشروعاً تنموياً للطرق بتكلفة 85 مليون ريال

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروع جسور أودية وحمايات على طريق رفحاء عرعر طريف، لتعديل منسوب جزء من الطريق الرئيس عرعر - طريف رقم 85 وتنفيذ عبارات وحمايات ميول بطول 12كم بتكلفة مالية بلغت (85) مليون ريال، لرفع مستوى كفاءة الطريق برفع منسوبه ووضع العبارات والجسور والحمايات لتلافي جريان السيول ومخاطرها والحفاظ على سلامة سالكي الطريق.