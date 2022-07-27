أمير الشمالية يدشّن مشروعاً تنموياً للطرق بتكلفة 85 مليون ريال

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروع جسور أودية وحمايات على طريق رفحاء عرعر طريف، لتعديل منسوب جزء من الطريق الرئيس عرعر - طريف رقم 85 وتنفيذ عبارات وحمايات ميول بطول 12كم بتكلفة مالية بلغت (85) مليون ريال، لرفع مستوى كفاءة الطريق برفع منسوبه ووضع العبارات والجسور والحمايات لتلافي جريان السيول ومخاطرها والحفاظ على سلامة سالكي الطريق.
ونوّه أمير الحدود الشمالية بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.
وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية واستهدافها ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءاً فاعلاً ومتميزاً، بالاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق.
بدوره، أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة بتدشين هذا المشروع، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة في المنطقة من قبله، مؤكداً حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على إنجاز مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة في كافة شبكات الطرق بالمملكة، للإسهام بتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي منطقة الحدود الشمالية.
وأضاف أن هناك استراتيجية وطنية طموحة أطلقها سمو ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
وأكد عزم المنظومة مواصلة العمل على تنفيذ مشاريعها في منطقة الحدود الشمالية وباقي مناطق المملكة للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة التي تعد أحد أهم محاور "رؤية المملكة 2030".