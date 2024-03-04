تحت شعار "وطنٌ مبتكر".. انطلاق معرض السعودية الرقمية في "ليب 24"

ويأتي معرض السعودية الرقمية توحيداً لجهود الجهات الحكومية في إبراز تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتعريف عموم المستفيدين على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة منها لتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يُثري المهتمين بالقطاع الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة الدولية كبيئة رقمية مبتكرة، وإبراز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي، وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية، وذلك وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.