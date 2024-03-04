تحت شعار "وطنٌ مبتكر".. انطلاق معرض السعودية الرقمية في "ليب 24"

انطلقت اليوم مشاركة "السعودية الرقمية" - المنصة الدولية الرائدة-، تحت شعار "وطنٌ مُبتكِر"؛ لاستعراض النجاحات الرقمية للمملكة على المستوى العالمي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر "ليب" - الحدث التقني العالمي الأضخم - الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية، و 20 شركة من القطاع الخاص، ومنظمات دولية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات التقنية وصُناّع القرار.
وشهد اليوم الأول إطلاق 10 منتجات وخدمات رقمية حكومية جديدة، وعقد جلسة حوارية رئيسية بعنوان "تمكين قطاع الأعمال لتطوير خدمات ضيوف الرحمن" بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة لتوقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز تبني الحلول المبتكرة، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز جودة الحياة.
كما تضمن اليوم الأول جلستين وزارية الأولى بعنوان "التعاون الدولي في العصر الرقمي" والثانية "الدبلوماسية الرقمية"، إضافة لاستعراض تجربة جمهورية كازاخستان في التحول الرقمي، وكذلك جلسة حوارية بينت رحلة التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة، واختتم اليوم بجلسة حوارية بعنوان" تعزيز الشمولية الرقمية في التحول الرقمي".
ويأتي معرض السعودية الرقمية توحيداً لجهود الجهات الحكومية في إبراز تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتعريف عموم المستفيدين على جميع الخدمات الحكومية الرقمية وكيفية الاستفادة منها لتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يُثري المهتمين بالقطاع الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة الدولية كبيئة رقمية مبتكرة، وإبراز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي، وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية، وذلك وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.