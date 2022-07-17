في ختام رحلة علمية.. 20 طالباً وطالبةً سعوديين يبهرون مسؤولي "اليونسكو"

اختتمت رحلة علمية لـ20 طالباً وطالبة سعودية، إلى باريس زاروا من خلالها منظمة العلوم والثقافة (اليونسكو)، والتقوا مسؤولي المعهد العربي العالمي، وكان وفد جامعة الأعمال والتكنولوجيا قد اطّلع على أبرز المعالم والمتاحف الفرنسية، برئاسة الدكتورة ضحى أبوالسعود وكيلة عمادة شؤون الطلاب ومسؤول وحدة التوعية الفكرية، وضمت الرحلة ممثلين عن جميع كليات الجامعة ومشرفيهم واستمرت على مدار أسبوع واحد.