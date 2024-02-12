شركة "solutions by stc" توقع مذكرة تفاهم مع Devoteam Group العالمية للتعاون في فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب اكتمال استحواذ " solutions" على 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وأتى هذا الاستكمال على إثر الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في يونيو من العام الماضي، حيث تم البحث في العديد من الملفات على هامش الزيارة ومنها مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارات النوعية مما أثمر عن هذا الاستحواذ.