شركة "solutions by stc" توقع مذكرة تفاهم مع Devoteam Group العالمية للتعاون في فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية

وقّعت شركة "solutions by stc"، الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مذكرة تفاهم مع Devoteam Groupالفرنسية، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في استشارات تقنية المعلومات، بهدف التعاون في البحث واستكشاف فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في مجال تقنية المعلومات والقطاعات ذات الصلة.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب اكتمال استحواذ " solutions" على 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وأتى هذا الاستكمال على إثر الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في يونيو من العام الماضي، حيث تم البحث في العديد من الملفات على هامش الزيارة ومنها مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارات النوعية مما أثمر عن هذا الاستحواذ.
وفي إطار هذا التعاون، تهدف "solutions" إلى دراسة الأسواق المشتركة، وتقييم فرص التعاون والاستثمارات المحتملة في المجالات الرقمية على النطاقين الإقليمي والعالمي، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة بين الطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة " solutions by stc"، وستانيسلاس دي بنتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة Devoteam Group الفرنسية. ويسعى كلا الطرفين من خلال هذا التعاون إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات الكبيرة في مجال التحول الرقمي والحلول التقنية، ودمجها مع الرؤى، والاستشارات، وفرص الاستثمار العالمية.
وتُعد شركة "solutions by stc" الشركة الممكنة للتحول الرقمي والمزود الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، وتهدف الشركة من خلال شراكاتها المختلفة إلى توفير الحلول التقنية العالمية وتمكين التحول الرقمي لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.