4 شركات تفوز بجوائز المسكن المثالي للأفراد بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة

حصدت أربعُ شركات جوائز مبادرة المسكن المثالي بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تعدّ إحدى مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالبرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.
وذكرت الوزارة أن عدد المرشحين الذين جرى تقييمهم لجائزة المسكن المثالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2022م بلغ 55 مرشحاً، فيما وصل إجمالي عدد المساكن بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة 628 مسكناً.
وتهدف مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير إجراءات التراخيص والرقابة والتوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وذلك بمشاركة كل من: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
يشار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بعضوية 10 جهات حكومية.