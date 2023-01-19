4 شركات تفوز بجوائز المسكن المثالي للأفراد بالمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة

يشار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بعضوية 10 جهات حكومية.