"استشاري قلب": وصْف مرض الضغط بـ"لقاتل الصامت" تعبيرٌ مقلق جدًّا

وأردف: "عالج الضغط ثم استمتع بإجازتك!"، واعتبر الغامدي الأطباء الذين يصرون على أن ‫الضغط لا يمكن التخلص منه، بأنهم يرتكبون خطأ إنسانيًّا بإحباط المريض، وخطأ علميًّا؛ فالدراسات تدحض زعمهم، وجراحات السمنة (ولو كانت سمنة غير مفرطة) دليلٌ آخر على خطأ قولهم؛ فهناك نسبة جيدة من المرضى يستطيعون ذلك، ‏وعزا زيادة التوتر والقلق والاكتئاب في هذا العصر إلى تأثير الأجهزة "الذكية"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات؛ مما جعل الناس تقرأ ما يضرها ولا ينفعها، إضافة إلى السهر في الليل والنوم في النهار، وعدم الحركة وأخيرًا العزلة التي رسختها الجائحة.