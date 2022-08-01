"استشاري قلب": وصْف مرض الضغط بـ"لقاتل الصامت" تعبيرٌ مقلق جدًّا

رَفَض استشاري القلب وخبير الضغط والتوتر الدكتور صالح سالم الغامدي، وصْف مرض ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، وبأنه يقتل فجأة، ناصحًا من يعاني من ارتفاع الضغط غير المتحكم به، بعدم السفر للمصايف والمناطق المرتفعة.
وقال الغامدي في تغريدات من حسابه بتويتر: لا أحبذ تعبير "القاتل الصامت" لوصف مرض الضغط؛ فهو تعبير مقلق جدًّا للناس، ويتبادر لذهن الكثيرين أنه يقتل (فجأة)، وهذا غير صحيح إلا نادرًا جدًّا ولله الحمد.
وأضاف: المقصود أنه يؤثر على أنسجة الجسم بشكل تدريجي ويسبب قصورًا في وظائف الكلى والقلب والدماغ والعيون بدون أعراض واضحة وهذا مصدر خطورته".
ونشر تغريدة يوضّح فيها 10 فوائد للتحكم في الضغط، كما نصح الشخص الذي يعاني من ضغطٍ عالٍ وغير متحكم فيه، بعدم السفر إلى المصايف والمناطق المرتفعة؛ لأن الضغط سيزيد هناك ومع أكل المطاعم فالمشكلة ستكون أكبر.
وأردف: "عالج الضغط ثم استمتع بإجازتك!"، واعتبر الغامدي الأطباء الذين يصرون على أن الضغط لا يمكن التخلص منه، بأنهم يرتكبون خطأ إنسانيًّا بإحباط المريض، وخطأ علميًّا؛ فالدراسات تدحض زعمهم، وجراحات السمنة (ولو كانت سمنة غير مفرطة) دليلٌ آخر على خطأ قولهم؛ فهناك نسبة جيدة من المرضى يستطيعون ذلك، وعزا زيادة التوتر والقلق والاكتئاب في هذا العصر إلى تأثير الأجهزة "الذكية"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات؛ مما جعل الناس تقرأ ما يضرها ولا ينفعها، إضافة إلى السهر في الليل والنوم في النهار، وعدم الحركة وأخيرًا العزلة التي رسختها الجائحة.
ولفت استشاري القلب إلى أن القراءة عن الأعراض ومحاولة البحث عن تشخيص لها في الإنترنت وجوجل باب شر كبير؛ مضيفًا: "تريد إجابات سريعة أو تريد توفر بعض المال؛ ولكنك تنتهي إلى أسئلة أكثر ووساوس ومراجعات لعدة عيادات تكلفك عشرة أضعاف استشارة طبيب متمكن".