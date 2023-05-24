شاهد.. "كواليس سيتي ووك" تثري خيالَ الأطفال وتصنع الفرح في عالمهم

شهدت فعاليةُ "كواليس" في "موفي لاند"، إحدى مناطق فعاليات سيتي ووك؛ إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم الذين تفاعلوا مع أنشطته ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.
وتضمّ الفعاليةُ العديدَ من التجارب الفريدة والممتعة والحماسية التي تنقل الأطفال إلى عالم من الخيال، وسط أجواء ممتعة يسودها المرح والفرح وثراء التجربة.
كما تتيح هذه الفعاليةُ للأطفال أن يكونوا أبطالًا خارقين في فيلم قصير يشاركون فيه ويعيشون أجواء التصوير الحماسية، وكذلك يتيح استوديو التصوير الفرصةَ للصغار لتجربة تصوير فيلم حقيقي في استوديو احترافي.
كما يمكن للأطفال في استوديو الإنتاج تجربة الدوبلاج ورؤية النتائج بشكل مباشر على الشاشة، إضافة إلى التعرف على صناعة المؤثرات الصوتية المستخدمة في عمليات التسجيل، وسيكون الأطفال الموهوبون بالرسم على موعد مع تجربة مميزة تثري مخيلتهم، من خلال تعلم آلية رسم الأنيميشن بطريقة احترافية وبأدقّ التفاصيل.
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