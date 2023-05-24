شاهد.. "كواليس سيتي ووك" تثري خيالَ الأطفال وتصنع الفرح في عالمهم

كما يمكن للأطفال في استوديو الإنتاج تجربة الدوبلاج ورؤية النتائج بشكل مباشر على الشاشة، إضافة إلى التعرف على صناعة المؤثرات الصوتية المستخدمة في عمليات التسجيل، وسيكون الأطفال الموهوبون بالرسم على موعد مع تجربة مميزة تثري مخيلتهم، من خلال تعلم آلية رسم الأنيميشن بطريقة احترافية وبأدقّ التفاصيل.