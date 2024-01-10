أستاذه رفض كشف هويته بمقال.. "كاتب سعودي": أنا من سرق ثمرة القرع وتعلمت الدرس

وفي مقاله "ثمرة القرع!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "في ذلك الزمن البعيد، ذلك الزمن الذي لا يزال يحضر في ذاكرتي، والتي باتت مخزنًا ضخمًا لكثير من الأشياء التي حدثت والتي لم تحدث، والطفولة قصص حياة يستحيل أن ينساها أحدنا، وكيف ننساها حين تأتي وهي في قمة الأناقة، وبالأمس كتب أستاذي الفاضل إبراهيم عبدالله مفتاح، مقالًا أنيقًا رقيقًا في مجلة اليمامة، عنونه بـ "ثمرة القرع"، تحدث فيه عن حكاياته مع أحد تلاميذه المشاكسين في المرحلة الابتدائية، يوم سرق ثمرة "القرع" من أحد منازل القرية في جزر فرسان، ولأن أستاذي لم يضع اسمي محبةً وحرصًا جميلًا منه على مشاعري، وهو ما أحاطني به وعشته معه منذ الصغر، حبًا وتقديرًا وتربيةً وأدبًا وحرصًا من معلم ومثقف فخم مملوء بحب الوطن، هذا المعلم الذي كان بالفعل حريصًا على أن يُقدِّم لتلاميذه كل ما كان يمكنه وزيادة، وهذا من حسن حظي أنني تتلمذتُ على يد هذا المعلم الفاضل والشاعر العذب، والمؤرخ الكبير، الذي يحمل في أشجار ذاكرته تاريخ هذه الأرض التي علمتنا كيف نحبها، وكيف نعشقها".