7512 مستفيدًا من خدمات "سعود الطبية" الاجتماعية للربع الثالث لعام 2023م

جاء ذلك على لسان رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالمدينة نورة الصائغ؛ منوهة بأن الخدمة الاجتماعية تهدف لمساعدة المرضى بالدرجة الأولى على مواجهة مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية الهادفة نحو تحديد المشكلة ومعرفة مسبباتها، ومن ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قِبَل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي، وأن للأخصائي الاجتماعي دورًا مهمًّا مع المرضى المنومين بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ؛ حيث يتعامل الأخصائي مع عدد مختلف من المرضى الذين يتم تحويلهم إليه لأسباب كثيرة؛ منها المرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية، ومنهم من يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن ومن يحتاجون إلى تأهيل يسبق العلاج مثل بتر الأطراف، ومنهم من لا يؤمن بأهمية المستشفيات والعلاج الطبي وغيرها من الحالات؛ لذلك من المهم توعية المجتمع بأهمية دور الأخصائي الاجتماعي.