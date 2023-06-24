"أرامكو وتوتال إنيرجيز" ترسيان عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع "أميرال"

وسيعزّز ذلك إنشاء الصناعات التحويلية الرئيسة، مثل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات، والإطارات.