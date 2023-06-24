"أرامكو وتوتال إنيرجيز" ترسيان عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع "أميرال"

أرست "أرامكو وتوتال إنيرجيز" عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع "أميرال" للبتروكيماويات.
ويُتوقع أن يوفر المجمع المواد الأولية لمصانع البتروكيماويات والكيميائيات المتخصّصة الأخرى في نطاق الجبيل الصناعية، وسيتم إنشاؤه وامتلاكه وتشغيله من قِبل مستثمرين عالميين في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وسيعزّز ذلك إنشاء الصناعات التحويلية الرئيسة، مثل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات، والإطارات.
ومن المتوقع أن يوفر المجمع والمرافق المجاورة له 7000 فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.