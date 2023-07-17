"بلاك روك" أضخم مدير للأصول في العالم تُعيِّن الرئيس التنفيذي لأرامكو في مجلس إدارتها

وقال فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "إن مهنة أمين المتميزة في أرامكو، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، تمنحه منظورًا فريدًا حول العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه شركتنا وعملاءنا".