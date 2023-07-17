"بلاك روك" أضخم مدير للأصول في العالم تُعيِّن الرئيس التنفيذي لأرامكو في مجلس إدارتها

أعلنت شركة "بلاك روك"، أكبر مدير للأصول في العالم، أن أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، سينضم إلى مجلس إدارتها، وفقًا لوكالة بلومبيرج الأمريكية.
وقالت أكبر مدير للأصول في العالم إن هذه الخطوة تعكس تركيز الشركة على الشرق الأوسط كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى.
وتمكنت شركة بلاك روك -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- من إدارة أكثر من 8 تريليونات دولار من أصول العملاء، بدءًا من عام 2022.
وقال فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "إن مهنة أمين المتميزة في أرامكو، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، تمنحه منظورًا فريدًا حول العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه شركتنا وعملاءنا".
وأضاف فينك: "ستساهم خبرته القيادية، وفهمه لصناعة الطاقة العالمية، والدوافع وراء التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، إضافة إلى معرفته بالشرق الأوسط، بشكل مفيد في حوار مجلس بلاك روك".