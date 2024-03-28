للعام الثالث.. "حالة الإشغال" الإلكترونية تُعَزز جهود تنظيم الحشود بالمسجد النبوي

وتتيح الخدمة التي تقدم للعام الثالث على التوالي للمصلين والزائرين، معرفة الطاقة الاستيعابية بشكل لحظي في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي، وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، والسطح، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد، وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، عبر الرابط المخصص للخدمة: eserv.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map الذي يُظهر للمستخدم حالة الازدحام في كل جزء من المسجد، وتوجيهه إلى الأماكن الأقل ازدحامًا وقت الذروة؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم حشود المصلين خلال المواسم وأوقات الذروة.