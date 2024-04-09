إنذارات برتقالية وحمراء.. "الأرصاد": أمطار غزيرة بعسير ومتوسطة بالشرقية وخفيفة بمكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير، لحالة أمطار غزيرة وصواعق رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الحادية عشرة مساء.
وفي الشرقية جاء تنبيه الأرصاد باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية وتجمع للمياه بالجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الحادية عشرة مساء.
وجاء إنذار الأرصاد لمكة المكرمة باللون الأصفر لحالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية، وصواعق رعدية بالعاصمة المقدسة والشعيبة والليث حتى السابعة مساء اليوم.