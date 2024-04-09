إنذارات برتقالية وحمراء.. "الأرصاد": أمطار غزيرة بعسير ومتوسطة بالشرقية وخفيفة بمكة المكرمة

وفي الشرقية جاء تنبيه الأرصاد باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية وتجمع للمياه بالجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الحادية عشرة مساء.