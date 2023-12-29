شاهد من الشرقية.. 12 بطلاً من ذوي التوحد يبدعون في مسرحية "صالة 4"

برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية، قدمت جمعية أسر التوحد، 12 بطلاً من ذوي التوحد في عرض مسرحي كوميدي بعنوان "صالة 4" على مسرح أمانة المنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعدد من المسؤولين والمهتمين.