شاهد من الشرقية.. 12 بطلاً من ذوي التوحد يبدعون في مسرحية "صالة 4"

برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية، قدمت جمعية أسر التوحد، 12 بطلاً من ذوي التوحد في عرض مسرحي كوميدي بعنوان "صالة 4" على مسرح أمانة المنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعدد من المسؤولين والمهتمين.
وحظي العرض الأول بتفاعل كبير وشهد حضوراً ملحوظاً من الجمهور خاصة من الأسر والعائلات التي اصطحبت أطفالها للاستمتاع بالعرض الذي اتسم بالتشويق والمتعة والفكاهة.
وضم العمل المسرحي شخصيات فكاهية وأدبية من التاريخ العربي والعالمي المعاصر في القصة التي تدور أحداثها في محطة قطار متجه إلى المستقبل، ويدور الصراع في المسرحية بين شخصيات من الماضي والحاضر لصعود هذه الرحلة المصيرية.
يذكر أن المسرحية أتت استكمالًا لأعمال الجمعية ودورها في تمكين وإبراز مواهب وطاقات ذوي التوحد عبر مشروعها الفني النوعي بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف رفع الوعي والمعرفة في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ذوي اضطراب طيف التوحد؛ كونهم فئة ذات قدرات مختلفة.
وستمتد العروض المسرحية إلى يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في عروض متتالية على مسرح أمانة المنطقة الشرقية من الساعة 8 مساءً وحتى 9:30 مساءً.