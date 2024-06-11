لتسهيل التواصل.. أمانة العاصمة المقدسة تُفعل استقبال بلاغات الواتساب بلغات متعددة

وأشارت إلى أن مركز البلاغات في أمانة العاصمة المقدسة الذي تم تطويره وتحديثه وفق أعلى التقنيات، قد حقق تطورًا كبيرًا باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، مشيرة إلى أن العاملين في الأمانة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة التي تمكنهم من أداء مهامهم باحترافية عالية.