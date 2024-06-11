لتسهيل التواصل.. أمانة العاصمة المقدسة تُفعل استقبال بلاغات الواتساب بلغات متعددة

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة خدمة استقبال البلاغات على رقم الواتساب (0539400940) بعدة لغات، عبر الإدارة العامة لتجربة العميل ومركز العمليات الموحد، حيث تقوم الأمانة باستقبال بلاغات ومقترحات العملاء من المواطنين وضيوف الرحمن، والرد على الاستفسارات بلغات مختلفة، بهدف تسهيل التواصل مع جميع العملاء من مختلف الجنسيات، وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الأمانة أن الإدارة المختصة تتلقى البلاغات عبر الهاتف (940) وعبر الواتساب المخصص لذلك (0539400940) بعدة لغات، وتشمل مختلف مجالات الخدمات البلدية مثل النظافة العامة، وإنارة الشوارع، والبعوض والحشرات الضارة، ومخالفات الأسواق والمتاجر، والحدائق والمرافق العامة، وسلامة الغذاء وغيرها من بلاغات وملاحظات الخدمات البلدية، وتتم مباشرتها في وقت قياسي، مع إعطاء العميل كود الإغلاق في حال إنهاء البلاغ بالصورة المرضية.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات في أمانة العاصمة المقدسة الذي تم تطويره وتحديثه وفق أعلى التقنيات، قد حقق تطورًا كبيرًا باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، مشيرة إلى أن العاملين في الأمانة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة التي تمكنهم من أداء مهامهم باحترافية عالية.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تقديم الخدمات بصورة متميزة، والارتقاء بمستوى خدمة العميل بما يتناسب مع أهدافها في توفير كل سبل الراحة لساكني أم القرى وقاصديها، تماشيًا مع رؤية المملكة (2030م)، لافتةً إلى أن خدمة العملاء تعد من المبادرات الهامة التي تركز عليها لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، ومن خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي، تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات قيادة هذه البلاد المباركة بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.