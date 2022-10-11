شكّلت خطورة على عابري الطريق والمتنزهين.. "البيئة" تنتهي من ردم بئر مكشوفة بالعرضيات

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط:

http://web.mewa.gov.sa/ucs/