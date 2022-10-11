شكّلت خطورة على عابري الطريق والمتنزهين.. "البيئة" تنتهي من ردم بئر مكشوفة بالعرضيات

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في ردم بئر مكشوفة بالمحافظة تشكل خطورة، لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوّث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات المهندس عبدالله بن زبران الشمراني، أنه تمّ ردم إحدى الآبار المهجورة والمكشوفة بالعرضية الجنوبية، بمشاركة جهات الاختصاص من الدفاع المدني وبلدية العرضية الجنوبية، وفق الإجراءات المتبعة في نظام الآبار المكشوفة، وتم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة تلك الجهات.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط:
ودعا الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939 )، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.