بفعل الهطولات وخلال 150 يوماً.. زيادة المساحات الخضراء في المدينة 360 %

وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بُعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنوّرة في شهر أغسطس 2023م إلى 2863.4 كيلومتراً مربعاً بما يمثل 1.9 % من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيّاً مع زيادة هطول الأمطار، حتى سجّل المركز في نهاية شهر ديسمبر من 2023م، وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13,194.5 كيلومتر تغطي 8.7 % من إجمالي مساحة المنطقة.