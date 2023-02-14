"المنتدى السعودي للإعلام" يخصص جلسة عن مستقبل الإعلام العربي

ويتطرق المنتدى إلى مواضيع إعلامية عدة، ومنها المواضيع المتعلقة بالتلفزيون، والصحافة والإعلام، وصحافة الموبايل، والتسويق، والمنصات الحديثة، كما أنه يتيح الفرصة للعاملين في قطاع الإعلام، وطلاب الجامعات الحضور والاستفادة من النقاشات المطروحة خلال الجلسات وورش العمل.