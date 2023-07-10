أمازون السعودية تكشف عن عروض يوم برايم والخصومات الحصرية لأعضاء أمازون برايم يومي 11 و 12 يوليو

أعلنت أمازون السعودية عن استعدادها لطرح مئات الآلاف من العروض التي ستتاح حصرياً لأعضاء برنامج برايم في المملكة خلال المهرجان السنوي لهذا العام (يوم برايم) والذي ينطلق يومي 11 و12 يوليو. ويمكن للعملاء المشتركين ببرنامج برايم الاستفادة من العروض الرائعة التي تبدأ في منتصف ليلة 11 يوليو وتتواصل حتى 12 يوليو، والحصول على خصومات حصرية تشمل جميع فئات المنتجات، بما فيها الإلكترونيات والأزياء والتجميل وأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ والصحة والألعاب والرياضة وأجهزة أمازون.
ويمكن لأي شخص الاشتراك في خدمة أمازون برايم على www.amazon.sa/prime من خلال فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، يليها رسوم عضوية بقيمة 16 ريال سعودي شهرياً، أو رسوم سنوية بقيمة 140 ريال سعودي، للإستمتاع بجميع المزايا والاستفادة من خدمة التوصيل المجانية السريعة وغير المحدودة، والاستمتاع بالمحتوى الترفيهي مع خدمة برايم فيديو وألعاب الفيديو من برايم. وبإمكان أعضاء برايم خلال فعالية التخفيضات السنوية التي تتواصل لمدة 48 ساعة، الاستمتاع بتخفيضات على منتجات من أفضل العلامات المحلية والعالمية مثل نيفيا، نيتروجينا، هوجو بوس، مايكل كروس، ديلونجي، بلاي ستيشن، جو برو، فيليبس، كما يمكن لأعضاء برايم دعم الشركات المحلية من خلال اسكتشاف مجموعة تسوق من أهل البلد" المصممة خصيصاً والمتوفرة على www.amazon.sa/shoplocal وهي واجهة متجر تربط ملايين العملاء بالشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما بإمكان أعضاء برايم أيضاً اكتشاف عروض يوم برايم المقدمة من الشركات المحلية حسب الفئة، أو اكتشاف مالكي العلامات التجارية المحليين المتميزين بشكل مباشر على الصفحة مثل أرابيست، باك كمفورت، الشامسي، وميبرو. كذلك يمكن لأعضاء برايم التسوق من عروض محددة في يوم برايم من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر قسم المتجر العالمي على Amazon.sa، مع خدمة الشحن الدولي المجاني وبدون حد أدنى لقيمة الطلب.
وتعليقاً على انطلاق يوم برايم، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في دول الخليج: "ما زال يوم برايم الفترة الأكثر تميزاً في السنة بالنسبة لأعضاء أمازون برايم في كافة أنحاء العالم، وحرصنا في فعالية هذا العام على تقديم الكثير من العروض والمزايا القيّمة لكي نضمن حصول أعضاء برايم في المملكة على مزيد من التخفيضات والاستمتاع بالعروض الترويجية أكثر من أي وقت مضى. يعتبر يوم برايم دليلاً واضحاً على التزامنا المستمر بجعل حياة أعضاء برايم أكثر متعة وراحة وجودة، مع عروض تشمل جميع فئات المنتجات المتوفرة على Amazon.sa ، والخصومات الإضافية من بنوك مختارة، والعديد من المزايا بما فيها الشحن المجاني والسريع غير المحدود."
نظرة عامة على عروض يوم برايم على Amazon.sa
يقدم يوم برايم 2023 تخفيضات مذهلة حصرياً لأعضاء برايم، مع طرح متواصل عروض جديدة عبر العديد من الفئات طوال يومي 11 و 12 يوليو. وفيما يلي لمحة عن بعض أفضل عروض يوم أمازون برايم لهذا العام والتي يمكن للأعضاء الحصول عليها خلال فعالية المهرجان:
• تخفيضات تصل إلى 47٪ على سماعات الرأس من علامة أنكير، جي بي إل، وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 44% على ألعاب الفيديو ومعدات الألعاب من عامة بلاي ستيشن، رازير هانستمان، وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 11% على الكاميرات من علامة جو برو، إنستاكس، وغيرها
• تخفيضات تصل إلى 47٪ على أجهزة رينج.
• تخفيضات تصل إلى 42% على أجهزة إيكو شو وإيكو دوت.
• تخفيضات تصل إلى 33% على أجهزة كيندل.
• تم طرح جهاز إيكو الجديد في السعودية هذا الشهر، وسيُعرض حصرياً لأعضاء برايم خلال يوم برايم.
• أجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ
• تخفيضات تصل إلى 48٪ على أجهزة تحضير القهوة من علامة ديلونجي وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 40٪ على المكانس الكهربائية من علامة إيكوفاكس وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 18٪ على كاميرات المراقبة من علامة يوفاي وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 49٪ على المواد الغذائية الأساسية لكل يوم من علامة أولكر، نسكافيه، إيفان، إندومي، أبو كاس، تانج، أبو زهرة وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 70% على منتجات العناية الشخصية والتجميل ومجموعات العناية بالبشرة من علامة نيفيا.
• تخفيضات تصل إلى 61٪ على الإكسسوارات مثل الساعات من علامة مايكل كورس وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 54٪ على منتجات العناية الشخصية للرجال والعطور من علامة هوجو بوس، دافيدوف، وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 46٪ على منتجات التجميل والعناية الشخصية من علامة يوسيرين، كيو في، نيتروجينا، وغيرها.
• تخفيضات تصل إلى 42٪ على أجهزة العناية الشخصية مثل مجفف الشعر وماكينات تشذيب اللحية من علامة فيلبس.
• تسوق مع بطاقة ماستر كارد من البنك الأهلي السعودي: يمكن لأعضاء برايم على Amazon.sa الذين يستخدمون بطاقات ماستر كارد البنك الأهلي السعودي الخصم أو الائتمان للتسوق في يوم برايم يومي 11 و 12 يوليو، الاستمتاع بخصم إضافي يصل إلى 15٪، وبحد أقصى 75 ريال سعودي.
• خطط الأقساط: سيتمكن أعضاء برايم على Amazon.sa أيضاً من الاستمتاع بخطط تقسيط بدون فائدة لتسوق طلباتهم في يوم برايم، والمقدمة من مجموعة واسعة من البنوك بما فيها بنك الراجحي، بنك الرياض، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي. تطبق الشروط والأحكام.
توفر أمازون خدمات التوصيل السريع والمجاني لطلبات يوم برايم من خلال شبكة أعمالنا الممتدة في السعودية، المدعومة بمجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة وخدمات النقل المحسنة وكفاءة موظفين الشركة والتعاون الوثيق مع الشركاء، لتزويد العملاء بخدمات التوصيل في نفس اليوم وخلال يوم واحد. وافتتحت الشركة مؤخراً منشأة جديدة في مدينة الرياض، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية لأمازون وتوفير مجموعة أوسع من المنتجات للعملاء. وتتيح التقنيات المتقدمة المستخدمة في المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل ما يعرف بالميل الأخير، تقديم خدمة توصيل سريعة ومريحة لعملاء أمازون برايم في مدينة جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، مع شبكة لوجستية متينة، وأكثر من 25 محطة توصيل مملوكة لأمازون ولأطراف خارجية، وشبكة من شركاء خدمة التوصيل في جميع أنحاء المملكة. وتواصل أمازون الاستثمار في بناء وتوسيع نطاق هذه الشبكة في المملكة وتعزيز تجربة العملاء، مع التركيز على السلامة والرفاهية والتقدم الوظيفي لفريق العمل في شبكة العمليات.
بإمكان أعضاء أمازون برايم جعل تجربة التسوق الخاصة بهم أكثر سهولة عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق المنتجات في العروض وعدم تفويت أي منها، أو عن طريق التسوق مباشرة على الموقع الإلكتروني http://www.amazon.sa/primeday
وبفضل المساعدة الصوتية أليكسا، يمكن لأعضاء أمازون برايم في المملكة أيضاً أن يسألوا أليكسا عن موعد فعالية التخفيضات التي تستمر لمدة 48 ساعة، من خلال قول "أليكسا، متى يوم برايم؟" باللغة العربية بلهجة خليجية أو باللغة الإنجليزية.