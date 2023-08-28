فتح التسجيل لاختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

كما سيفتح التسجيل للنساء ممّن هنّ على رأس العمل اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل، فيما سيُتاح أمام جميع النساء من 6 سبتمبر حتى 8 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد التسجيل في الاختبار التخصّصي خلال أكتوبر المقبل.

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/Common/Error?errorCode=404