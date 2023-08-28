فتح التسجيل لاختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل للاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقع المركز الوطني للقياس.
وسيكون التسجيل متاحاً مبدئياً للرجال ممَّن هم على رأس العمل، اليوم الإثنين 28 أغسطس، ويُتاح التسجيل لجميع المتقدّمين من الرجال من يوم الخميس المقبل 31 أغسطس.
كما سيفتح التسجيل للنساء ممّن هنّ على رأس العمل اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل، فيما سيُتاح أمام جميع النساء من 6 سبتمبر حتى 8 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد التسجيل في الاختبار التخصّصي خلال أكتوبر المقبل.
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