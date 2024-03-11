أمين العاصمة المقدسة يقف على جاهزية الخدمات البلدية بالمنطقة المركزية والطرق المؤدية للحرم المكي

"نتشرف أنا وزملائي وزميلاتي منسوبو أمانة العاصمة المقدسة بخدمة ضيوف بيت الله بحرص ومتابعة من القيادة لتقديم الخدمات البلدية بأعلى المعايير جنبًا إلى جنب مع باقي قطاعات الدولة".. بهذه الكلمات غرد أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود عبر حسابه على منصة إكس، عقب وقوفه أمس الاثنين على جاهزية الخدمات البلدية في المنطقة المركزية والطرق المؤدية للحرم المكي الشريف.
وتفقد أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، ميدانيًّا المنطقة المركزية والطرق المؤدية للحرم المكي مطلعًا على جاهزية الخدمات البلدية المشتملة على أعمال النظافة والإصحاح البيئي وإدارة النفايات.
جاء ذلك تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك؛ إذ وقف أمين العاصمة المقدسة على جاهزية الخدمات البلدية في المنطقة المركزية، والطرق المؤدية للحرم المكي الشريف.