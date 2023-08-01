ضبط حالات اشتباه تستر ومخالفات للأنظمة في الورش الصناعية بحائل

نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جولات رقابية على المنشآت التجارية في قطاع الورش الصناعية بمدينة حائل، للتحقق من امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
شاركت في الحملة الرقابية كل من: وزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشرطة منطقة حائل.
وأسفرت الجولات عن ضبط حالات اشتباه تستر ومخالفات لأنظمة التجارة والبلدية والعمل والإقامة والنقل، واستدعت الجهات الرقابية المنشآت المخالفة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعتمد آليات حديثة تسهم القضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.