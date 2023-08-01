ضبط حالات اشتباه تستر ومخالفات للأنظمة في الورش الصناعية بحائل

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعتمد آليات حديثة تسهم القضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.