"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على برنامج "فني رعاية مرضى"

وأوضحت "الهيئة" أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 13 يونيو الجاري، للسعوديين هي: ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفيزياء، وعلم الأحياء الدقيقة، والكيمياء الحيوية، والتقنية الحيوية، والعلوم الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم النبات، وعلم الحيوان)، وأن يكون حاصلًا على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب).