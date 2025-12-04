10 طرق ذكية للحصول على أرخص تذكرة طيران
لا شك أن السفر من أكثر التجارب التي يبحث عنها الكثيرون، سواء للاستمتاع بالوجهات الجديدة أو للهروب من روتين الحياة اليومية. ومع ذلك، يبقى الحصول على تذكرة طيران بسعر مناسب أحد أبرز التحديات التي تواجه المسافرين، خصوصًا مع تزايد الطلب وارتفاع الأسعار في المواسم المختلفة. لكن الخبر الجيد أن هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في تكلفة رحلتك المقبلة.
فمع اتباع بعض الإرشادات البسيطة، يستطيع المسافر تقليل نفقات الطيران بشكل ملحوظ، واستثمار هذا التوفير في تعزيز تجربة السفر عبر نشاطات جديدة أو استكشافات أوسع في الوجهة المقصودة. ولذلك، نقدم لك في السطور التالية مجموعة من الطرق المجربة التي تساعدك على العثور على تذاكر طيران مخفضة لأي وجهة ترغب في زيارتها، سواء كانت رحلتك خلال الصيف أو في أي وقت آخر من العام.
1. اختر توقيت رحلتك بذكاء
تلعب مواعيد السفر دورًا مهمًا في تحديد سعر تذكرة الطيران، إذ تشهد نهاية الأسبوع غالبًا ارتفاعًا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، بينما تكون التذاكر في منتصف الأسبوع أقل تكلفة، ويعد يوم الثلاثاء من أكثر الأيام التي تسجل فيها أسعار تذاكر الطيران انخفاضًا. كما يؤثر توقيت الرحلة خلال اليوم على السعر؛ فالرحلات المبكرة جدًا، مثل رحلات الفجر، تعد الأرخص في العادة، في حين ترتفع الأسعار تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.
أما في المساء، فمن الأفضل تجنب الرحلات التي تقع بين التاسعة والعاشرة ليلًا، إذ تكون أسعارها أعلى، مقابل انخفاض نسبي للرحلات المتأخرة بعد منتصف الليل. ويساعد اختيار هذه الأوقات في توفير مبالغ جيدة، خصوصًا للرحلات داخل المنطقة العربية أو الرحلات القصيرة والمتجهة نحو أوروبا.
2. استخدم محركات البحث عن الرحلات
يساعد استخدام محركات البحث المتخصصة في مقارنة أسعار الطيران على الوصول إلى أفضل العروض المتاحة، بدل الاكتفاء بمواقع شركات الطيران فقط. وتعرض هذه المحركات، مثل وينجي، وفلاي إن، والمسافر، أسعار رحلات الطيران لعشرات الشركات في صفحة واحدة، مما يسهل على المسافر مقارنة الخيارات واختيار السعر الأنسب.
كما توفر هذه المواقع أدوات إضافية مثل عرض أرخص الأيام خلال الشهر، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وفرز النتائج وفقًا للسعر أو مدة الرحلة أو شركة الطيران. ويسهم هذا الأسلوب في منح المسافر رؤية أوضح للعروض المتاحة، خصوصًا للرحلات الدولية أو تلك التي تشمل محطات توقف، مما يساعد على بأفضل سعر ممكن.
3. تابع العروض والنشرات البريدية
تعد متابعة العروض التي تعلنها شركات الطيران خطوة مهمة للحصول على أسعار منخفضة، إذ تطلق العديد من الشركات عروضًا دورية أو تخفيضات موسمية تستهدف جذب المسافرين إلى وجهات مختلفة. ويمكن للمسافر الاستفادة من هذه العروض عبر الاشتراك في النشرات البريدية أو تفعيل تنبيهات الأسعار على مواقع حجز الرحلات، والتي ترسل إشعارات فورية عند انخفاض تكلفة الرحلات إلى وجهات محددة.
كما تلجأ بعض الشركات إلى طرح عروض “اللحظة الأخيرة” لملء المقاعد الشاغرة، وهو ما يمنح فرصًا جيدة للحصول على أسعار تنافسية لمن يتمتعون بالمرونة في السفر.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر متابعة حسابات شركات الطيران على منصات التواصل الاجتماعي خيارًا إضافيًا لمعرفة أحدث العروض والخصومات، خاصة خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب على السفر.
4. استفد من نقاط بطاقات الائتمان
تتيح العديد من البنوك في برامج مكافآت مرتبطة ببطاقاتها الائتمانية، تسمح بتجميع نقاط أو أميال مع كل عملية شراء. ويمكن الاستفادة من هذه النقاط في حجز تذاكر طيران مجانية أو مخفضة، سواء عبر برامج ولاء شركات الطيران أو من خلال منصات الحجز التابعة للبنوك.
كما تعقد بعض البنوك شراكات مباشرة مع شركات الطيران، ما يوفر عروضًا إضافية مثل تقليل عدد الأميال المطلوبة لوجهات محددة أو تقديم خصومات خاصة عند الحجز باستخدام بطاقة معينة. يعد هذا الخيار من الطرق الفعالة لتقليل تكلفة السفر، خصوصًا للمسافرين الذين يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية بشكل متكرر ويستفيدون من نقاطها بصورة مدروسة.
5. فعل تنبيهات تغير الأسعار
توفر معظم مواقع حجز الرحلات خاصية تنبيهات تغير الأسعار، التي ترسل إشعارات فورية عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني عند انخفاض سعر التذكرة. وتساعد هذه الخاصية المسافر على متابعة تقلبات الأسعار بشكل مستمر، مما يزيد فرص حجز التذكرة بأقل سعر ممكن.
على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن رحلة من الرياض إلى القاهرة، يمكنك تفعيل تنبيه السعر لتصلك إشعارات مباشرة عند انخفاض التكلفة، ما يتيح لك الحجز بسرعة قبل أن تعود الأسعار للارتفاع. وتعد هذه الأداة من أبرز الوسائل الذكية لتوفير المال، خصوصًا للرحلات الدولية أو خلال فترات المواسم السياحية.
6. قارن بين جميع مطارات وجهتك
من أهم طرق تقليل تكلفة تذاكر الطيران هي توسيع دائرة البحث وعدم الاقتصار على المطار الرئيسي في وجهتك. فالكثير من المدن الكبرى تحتوي على أكثر من مطار، وغالبًا ما تكون الأسعار في المطارات البديلة أقل نظرًا لانخفاض الطلب أو استخدام شركات الطيران منخفضة التكلفة لهذه المطارات.
على سبيل المثال، عند السفر إلى القاهرة، يمكن مقارنة أسعار الرحلات بين مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي الواقع جنوب المدينة بنحو 40 كيلومترًا. وينطبق هذا المبدأ على وجهات أخرى حول العالم؛ إذ يوفر البحث في جميع المطارات القريبة فرصة للحصول على تذاكر أرخص، حتى لو تطلب الوصول إليها نقل بري إضافي.
7. ابحث عن تذاكر ذهاب فقط
على الرغم من أن حجز تذاكر الذهاب والعودة غالبًا ما يكون أرخص، إلا أن هذا لا ينطبق دائمًا، خاصة في الرحلات الدولية. فقد يكون شراء تذكرة الذهاب من شركة طيران، وتذكرة العودة من شركة أخرى خيارًا أكثر توفيرًا، خصوصًا عند السفر إلى وجهات مزدحمة أو خلال مواسم العطلات.
كما تقدم بعض شركات الطيران خصومات كبيرة على رحلات العودة لتفادي عودة المقاعد فارغة، وهو ما يمكن أن يترجم إلى فرق واضح في السعر إذا قمت بالبحث عن تذاكر ذهاب فقط. وينطبق هذا بشكل خاص على الوجهات العربية الشهيرة مثل دبي أو عمّان، حيث يمكن أن تستفيد من هذه الطريقة لتقليل تكلفة رحلتك بشكل ملحوظ.
8. اختر رحلات الترانزيت بدلًا من المباشرة
ليست الرحلات المباشرة دائمًا الخيار الأرخص، خاصة للرحلات الطويلة إلى أمريكا أو آسيا. إذ يمكن أن يوفر اختيار رحلات تتوقف في مدن مثل دبي أو المنامة الكثير من المال، خصوصًا للمسافرين الذين لا يمانعون التوقف لفترة قصيرة قبل مواصلة رحلتهم.
كما تتيح رحلات الترانزيت خيارات أكثر ومرونة أكبر في السعر، إذ غالبًا ما تكون أرخص بكثير مقارنة بالرحلات المباشرة، لكنها تتطلب الاستعداد للانتظار في محطة التوقف. وبذلك، تصبح هذه الطريقة مناسبة للراغبين في توفير المال مقابل بعض الوقت الإضافي خلال السفر.
9. تجنب رسوم الأمتعة الإضافية
تقدم شركات الطيران منخفضة التكلفة أسعارًا منخفضة لتذاكرها، لكنها غالبًا لا تشمل الأمتعة، ما قد يضيف رسومًا إضافية عند حمل حقائب كبيرة أو وزن زائد. إذا كنت قادرًا على السفر بحقيبة يد صغيرة فقط، فستتمكن من الاستفادة من التخفيض بشكل كبير، خصوصًا مع شركات مثل طيران ناس وطيران أديل.
تحقق دائمًا من الوزن المسموح للأمتعة ضمن التذكرة قبل الحجز، أو اختر تذكرة تشمل حقيبة مجانية ضمن السعر. هذه الخطوة البسيطة تساعدك على تجنب دفع مبالغ إضافية غير متوقعة، مما يجعل رحلتك اقتصادية أكثر، خاصة عند السفر داخل المنطقة العربية أو إلى وجهات سياحية شهيرة.
10. ادفع بالعملة المحلية
قد تؤثر العملة التي تختارها للدفع على سعر تذكرتك النهائي، حيث تقدم بعض مواقع حجز الطيران أسعارًا مختلفة حسب العملة المستخدمة. لذلك، من الذكاء دائمًا تجربة الدفع بالعملة المحلية للبلد الذي تنطلق منه لتقليل التكلفة.
على سبيل المثال، إذا كنت تحجز رحلة من الرياض إلى باريس، قد تلاحظ فرقًا في السعر عند عرض التذكرة بالريال بدلًا من الدولار أو اليورو. هذه الخطوة البسيطة قد تساعدك على توفير مبلغ إضافي على رحلتك، خاصة عند السفر إلى وجهات شهيرة.