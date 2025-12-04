10 طرق ذكية للحصول على أرخص تذكرة طيران

1. اختر توقيت رحلتك بذكاء

تلعب مواعيد السفر دورًا مهمًا في تحديد سعر تذكرة الطيران، إذ تشهد نهاية الأسبوع غالبًا ارتفاعًا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، بينما تكون التذاكر في منتصف الأسبوع أقل تكلفة، ويعد يوم الثلاثاء من أكثر الأيام التي تسجل فيها أسعار تذاكر الطيران انخفاضًا. كما يؤثر توقيت الرحلة خلال اليوم على السعر؛ فالرحلات المبكرة جدًا، مثل رحلات الفجر، تعد الأرخص في العادة، في حين ترتفع الأسعار تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

أما في المساء، فمن الأفضل تجنب الرحلات التي تقع بين التاسعة والعاشرة ليلًا، إذ تكون أسعارها أعلى، مقابل انخفاض نسبي للرحلات المتأخرة بعد منتصف الليل. ويساعد اختيار هذه الأوقات في توفير مبالغ جيدة، خصوصًا للرحلات داخل المنطقة العربية أو الرحلات القصيرة والمتجهة نحو أوروبا.