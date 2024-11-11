القمة العربية الإسلامية بالرياض.. "الدوسري" يتفقد "واحة الإعلام"

قام وزير الإعلام سلمان الدوسري، بجولة في #واحة_الإعلام، التي تستقبل الإعلاميين من جميع الدول تزامناً مع أعمال #القمة_العربية_والإسلامية غير العادية بالرياض.
وتقيم وزارة الإعلام النسخة الثامنة من "واحة الإعلام" في منطقة "الصالات الرياضية" بمدينة الرياض، تزامناً مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف إتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.
وصممت "واحة الإعلام" لتقدم تجربة معرفية عن مشروعات المملكة الكبرى، وبشكل تفاعلي عبر تقنيات متطورة تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي.